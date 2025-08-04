Бил палкой и ногами: мужчина в Уфе набросился на мальчика, обидевшего его дочь

Мужчина избил чужого ребенка палкой и ногами на улице в Уфе

В Уфе мужчина набросила на чужого ребенка и избил его прямо во дворе дома. Он объяснил это тем, что мальчик обидел его дочь, сообщает SHOT .

Чудовищную картину наблюдали очевидицы во дворе дома на улице Кольцевой. Все происходящее попало на видео.

В кадре запечатлено, как дети гуляли во дворе. За одним из мальчиков внезапно погнался мужчина. Ребенок в этот момент кричал: «Она все простила».

Мужчина пнул мальчика, повалил его, а затем схватил палку и начал бить ею ребенка. В этот момент малыш кричал, плакал и звал на помощь. Неподалеку стояли другие дети, которые наблюдали за инцидентом.

Вскоре к месту происшествия подбежали другие взрослые, они оттащили неадеквата от ребенка. Сам мужчина объяснил, что малыш, на которого он напал, обидел его дочь.

Сейчас неадеквата, избившего ребенка, ищет полиция.

Ранее житель Подмосковья жестоко избил 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.