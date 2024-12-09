ВС России ударили по якобы заброшенному военному объекту в Винницкой области

Подполье: ВС России нанесли удар по ракетной базе в Винницкой области

ВС России нанесли удар по ракетной базе ВСУ в Жмеринке Винницкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.

По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, была атакована ракетная база ВСУ в Браиловском лесу

«В лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — сообщил активист.

Он отметил, что в этом районе отмечается «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

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