ВС РФ уничтожили третий беспилотник ВСУ в Белгородской области

сегодня в 12:12

МО: средства ПВО сбили третий украинский беспилотник над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и уничтожила третий беспилотный аппарат самолетного типа украинских сил над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел во вторник около 11:25 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали 2 украинских беспилотника. Дежурные средства ПВО сбили вражеские дроны около 10:30 и в 11:10 по московскому времени.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.