Минобороны: еще один дрон ВСУ сбили в небе над Белгородской областью Происшествия сегодня в 11:52 Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Над территорией Белгородской области уничтожен еще один украинский дрон, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ вновь попытались атаковать объекты в РФ в 11:10. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Ранее в небе над регионом был ликвидирован аналогичный БПЛА. Накануне в Шебекине Белгородской области подорвались на мине 5 человек, среди них — сотрудник телеканала «Россия 24».