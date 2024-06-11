Минобороны: еще один дрон ВСУ сбили в небе над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Над территорией Белгородской области уничтожен еще один украинский дрон, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВСУ вновь попытались атаковать объекты в РФ в 11:10. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа.
Ранее в небе над регионом был ликвидирован аналогичный БПЛА.
Накануне в Шебекине Белгородской области подорвались на мине 5 человек, среди них — сотрудник телеканала «Россия 24».