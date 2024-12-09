ВС РФ создали «фронтовые светофоры» для борьбы с БПЛА, заявили на Украине

На Украине заявили, что ВС РФ придумали «светофоры» для борьбы с БПЛА

Российские военные стали возводить «фронтовые светофоры» в зоне боевых действий, утверждает украинское издание «Страна» со ссылкой на эксперта в области военных радиотехнологий Сергея «Флэша» Бескрестнова. Заявлено, что такие «светофоры» показывают, где находятся дроны противника.

«Фронтовые светофоры» позволяют ВС России понять, если ли поблизости украинские беспилотники. Цвета светофора показывают, находится ли дрон близко, далеко или его вообще нет на горизонте, утверждают журналисты с Украины.

8 декабря ВСУ вновь попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого испытали новейший российский ракетный комплекс «Орешник». На подлете к военному объекту сбили 3 украинских дрона.

Ранее российские военные модернизировали трофейный украинский беспилотник «Баба Яга» и назвали его «тетей Верой».

