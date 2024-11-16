ВС РФ продвинулись в Запорожской области

сегодня в 04:30

Российские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка южнее города Гуляйполе в Запорожской области, заявил агентству председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также отметил, что ВС РФ на ореховском направлении продвинулись к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области по направлению к Новоданиловке.

Ранее сообщалось о заходе разведгрупп Вооруженных сил РФ в два села Черниговской области на Украине.