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Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что разведгруппы Вооруженных сил РФ вошли в два села Черниговской области на Украине и водрузили там российские триколоры, сообщает «Царьград» .

В селах Гремяч и Муравьи бойцы не встретили никакого сопротивления, оба находятся вблизи Брянской области, ранее туда эвакуировались диверсанты Русского добровольческого корпуса*.

«Пограничников из Черниговской области противник, видимо, угнал на мясо на Курский выступ», — прокомментировал ситуацию Рожин.

Ранее суд заочно приговорил основателя РДК* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** к пожизненному заключению по делу о вторжении диверсантов в Брянскую область.

Кроме того, в подмосковном Красногорске ранее задержали 19-летнего студента МАИ, который планировал вступить в ряды РДК*. Он вел переписку с куратором подразделения в мессенджере Telegram и планировал отправиться на Украину.

*Признана террористической организацией и запрещена в России.

**Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов