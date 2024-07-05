сегодня в 14:56

ВС РФ ликвидировали около 20 наемников в результате удара по Черноморску

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в Черноморске Одесской области, сообщает РИА Новости .

Удар был совершен по новому административному зданию в морском порту 4 июля около 16:40. В здании находились иностранные военные.

По предварительным данным, удалось ликвидировать 18 боевиков. Еще около 30 противников получили ранения.

Также там располагалась новая тяжелая техника и снаряды, которые уничтожил второй удар.

Лебедев отметил, что после прилета сотрудники СБУ стали проверять работников порта и отбирать у них мобильные телефоны. В проверке участвовали и иностранцы, говорящие по-английски.

Удары по целям в Черноморске продолжались и ночью. ВС РФ поразили центр подготовки, портовый склад боеприпасов и стоянку грузовиков, которые перевозили оружие и боеприпасы. Кроме того, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма.

Ранее ВС РФ ударили по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Киевской области. Взрывы прогремели в районе казарм военных, коттеджей руководства, ангаров с военной техникой и складов боекомплекта.