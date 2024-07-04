сегодня в 12:31

ВС РФ нанесли удар по базе бригады Нацгвардии Украины в Киевской области

ВС России ударили по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, которая причастна к попытке атаки на Белгородскую область. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, ночью 4 июля прогремели два удара в Вышгороде. Город известен тем, что там расположена военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027.

«Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта», - добавил он.

Координатор уточнил, что данное подразделение являлось основным во время попытки атаки Белгородской области весной.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.