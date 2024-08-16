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ВС РФ ликвидировали 6 украинских десантников в стрелковом бою под Курском

Российские военные в стрелковом бою уничтожили шестерых украинских десантников в районе села Крупец Курской области, сообщает РИА Новости .

В распоряжении издания оказались кадры, которые зафиксировали поражение противника в бою.

Представитель Минобороны РФ рассказал, что стрелковый бой произошел между российскими военными и группой штурмовиков-десантников ВСУ.

«В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — заявил источник.

Вооруженным силам России удалось освободить поселок Крупец Курской области от украинских подразделений. В Минобороны сообщили об уничтожении противника и восстановлении контроля над населенным пунктом.