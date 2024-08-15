ВС РФ восстановили контроль над поселком Крупец в Курской области

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется, всего за сутки ВСУ потеряли убитыми до 340 военных, а также 19 единиц бронетехники, включая 5 БМП Bradley и 14 других боевых бронемашин. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники врага в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о первом дне боев в Курской области. По его словам, за день их подразделения уничтожили 32 единицы техники противника.