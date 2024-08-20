ВС РФ атаковали завод наполнителей для украинских РСЗО в Броварах под Киевом

сегодня в 11:59

Подполье: ВС РФ уничтожили завод наполнителей для украинских РСЗО под Киевом

Российские войска поразили военные склад и завод в Броварах Киевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Атаку нанесли по заводу порошковой металлургии. Там производились наполнители для ракет, которые используются в украинских реактивных системах залпового огня.

Также сегодня ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Тернополе. Топливо с него отправляли украинским солдатам на линию боевого соприкосновения.

Ранее ВС РФ поразили объекты энергетики в Сумской области Украины. Часть региона оказалась без света.