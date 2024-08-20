Уничтожено нефтехранилище в Тернополе, снабжавшее топливом ВСУ

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Российские войска уничтожили нефтехранилище в столице Тернопольской области Украины, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

Бензин и другие виды топлива, находящиеся на территории промышленного объекта, отправляли на линию боевого соприкосновения в подразделения ВСУ. Пожар на нефтехранилище до сих пор продолжается.

Тернопольская областная администрация утром говорила, что ВС РФ удалось уничтожить промышленный объект в регионе. Однако подробности не приводились.

Ранее ВС РФ поразили объекты энергетики в Сумской области Украины. Часть региона осталась без света.