Объекты энергетики поражены в Сумской области Украины, часть региона без света

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Часть Сумской область осталась без света после поражения ряда энергообъектов

В ночь на вторник был нанесен ракетный удар по энергетическим объектам Глуховской общины в Сумской области, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации украинского региона.