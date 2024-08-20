Объекты энергетики поражены в Сумской области Украины, часть региона без света
Часть Сумской область осталась без света после поражения ряда энергообъектов
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В ночь на вторник был нанесен ракетный удар по энергетическим объектам Глуховской общины в Сумской области, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации украинского региона.
Без электричества остались 72 населенных пункта. Света нет у 18,5 тыс. абонентов.
Объектам энергетики необходимы восстановительные работы. Также в регионе периодически звучит воздушная тревога.
Кроме того, накануне вечером взрывы прозвучали в Киеве.