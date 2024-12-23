Врачи в Симферополе разорвали мочевой пузырь девушке во время родов
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Во время неудачных родов девушке из Симферополя Республики Крым порвали мочевой пузырь. Доктора слишком сильно нажали на живот, когда происходили схватки, чем навредили, в том числе ребенку, сообщает SHOT.
Инцидент произошел два года назад в одном из роддомов Симферополя. Когда у 27-летней Марины были схватки, доктор нажал на живот.
У женщины поднялось давление, начала идти кровь из носа. Капилляры в глазах полопались.
Боль в животе не проходила даже на следующий день. Врачи обследовали Марину и заметили, что во время родов у нее порвался мочевой пузырь. Пришлось делать еще одну операцию.
Из-за нажатия на живот повреждения получил и ребенок. На виске у него был синяк. Также там обнаружили гематомы.
Доктора уверяют в том, что не виноваты. У Марины, по их словам, «слишком тонкий» мочевой пузырь.
Через полгода после инцидента пострадавшей снова пришлось делать операцию. Родственники Марины собираются судиться. Юрист женщины собирает документы для подачи иска.
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