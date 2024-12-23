Врачи в Симферополе разорвали мочевой пузырь девушке во время родов

Во время неудачных родов девушке из Симферополя Республики Крым порвали мочевой пузырь. Доктора слишком сильно нажали на живот, когда происходили схватки, чем навредили, в том числе ребенку, сообщает SHOT .

Инцидент произошел два года назад в одном из роддомов Симферополя. Когда у 27-летней Марины были схватки, доктор нажал на живот.

У женщины поднялось давление, начала идти кровь из носа. Капилляры в глазах полопались.

Боль в животе не проходила даже на следующий день. Врачи обследовали Марину и заметили, что во время родов у нее порвался мочевой пузырь. Пришлось делать еще одну операцию.

Из-за нажатия на живот повреждения получил и ребенок. На виске у него был синяк. Также там обнаружили гематомы.

Доктора уверяют в том, что не виноваты. У Марины, по их словам, «слишком тонкий» мочевой пузырь.

Через полгода после инцидента пострадавшей снова пришлось делать операцию. Родственники Марины собираются судиться. Юрист женщины собирает документы для подачи иска.

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