Врачи перепутали детей в роддоме Люберец и сожгли одному из них лицо

В роддоме Люберец врачи перепутали новорожденных, которые лежали в одной палате. Здоровому ребенку обработали лицо неизвестной мазью, после чего у малыша появились химические ожоги, сообщает Mash .

В одной палате находились двое новорожденных — один был здоров, а у второго появилась сыпь на теле. Врачи заявили, что проявления на коже необходимо обрабатывать. Медики появились в палате, когда одна из мам лежала под капельницей, а вторая вышла.

Бабушка ребенка рассказала, что врач взяла здорового малыша и намазала лекарством его кожу. Что именно нанесли, не ответили. Через время матери поняли, что детей перепутали. На жалобы доктора отмахнулись, пообещали намазать мазью и второго новорожденного. Однако через время на теле здорового ребенка появились последствия.

«У ребенка весь кожный покров, все в волдырях. На просьбу о том, чтобы забрали ребенка, так как у матери температура 40 градусов, и она не может сейчас посидеть с ребенком, в родильном доме, где должны были ухаживать за младенцем, пока мать находится после кесарева сечения, она услышала такой ответ: „Для вашего ребенка у нас места нет. Орет — пусть орет“» — рассказала бабушка малыша.

В итоге у ребенка на коже образовались глубокие раны, которые начали кровоточить. В состоянии средней тяжести его забрали в детское отделение. В выписке врачи указали, что новорожденный болеет неизвестной инфекцией.

Пострадавшие написали заявления во все необходимые инстанции. От мази, которую нанесли на кожу ребенка, пахло спиртом. Экспертиза показала, что у новорожденного химический ожог. Ему ставят капельницы, стабилизируют состояние. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения уже начала проверку.

Ранее в Люберцах произошла другая трагическая ситуация. Акушер нанес новорожденному травмы, несовместимые с жизнью. Ребенку раздавили голову щипцами во время родов.