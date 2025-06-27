Врач получила срок за неудачную операцию жене главы Федерации еврейских общин

Суд приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию жене президента Федерации еврейских общин Инне Бороде, после которой пациентка ослепла, сообщает SHOT .

Ранее Инна Борода ослепла после пластической операции по удалению нависшей кожи на веках в клинике «Клазко». Пациентка обвинила в неудачной блефаропластике хирурга. Исправляли последствия в Италии, где ей сделали еще четыре операции. Причем зрение удалось восстановить на 30% только на одном глазу.

Ланской еще запретили заниматься медициной 2,5 года. Также она должна выплатить компенсацию морального ущерба в 500 тыс. рублей. Хотя пострадавшая требовала с пластического хирурга 27 670 495 рублей — это та сумма, что она потратила на все операции и расходы по восстановлению зрения.

Инну Бороду в суде защищал адвокат Александр Добровинский. Ему даже поступали угрозы в связи с этим делом.