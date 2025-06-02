Врач детского хосписа погибла из-за подрыва моста в Брянской области

По учредителя фонда, врач вместе с мужем и детьми — 7 лет и 5 месяцев — ехала в поезде, на который обрушился подорванный мост.

Дети сейчас находятся в московской больнице с многочисленными переломами. Мужчина находился на верхней полке и почти не пострадал.

Ранее сообщалось, что при подрыве моста в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате происшествия погибли семь человек. По данным Минздрава, в больницах находится 55 человек. В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура.