Возможно, нашли наркотики: в отеле Savoy в Москве начали обыск собаками

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В отеле Savoy в Москве нашли пакетики с неизвестным порошком

В отеле Savoy на улице Рождественка в столице во время рейда силовиков на вечеринке в честь Дня святого Валентина на полу лежали пакетики с неизвестным порошком. Здание обыскивают с собаками на предмет запрещенных веществ, сообщает SHOT .

Ранее силовики начали проводить обыски на вечеринке Midsummer, где с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада. Также, предварительно, в машине около гостиницы нашли оружие.

Информации о задержаниях в отеле нет. Во время обыска всех посетителей положили лицом в пол.

Ранее силовики ворвались в клуб «Арма» (бывший «Мутабор») в Москве. Они обыскивали посетителей.