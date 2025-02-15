Возможно, нашли наркотики: в отеле Savoy в Москве начали обыск собаками
В отеле Savoy в Москве нашли пакетики с неизвестным порошком
В отеле Savoy на улице Рождественка в столице во время рейда силовиков на вечеринке в честь Дня святого Валентина на полу лежали пакетики с неизвестным порошком. Здание обыскивают с собаками на предмет запрещенных веществ, сообщает SHOT.
Ранее силовики начали проводить обыски на вечеринке Midsummer, где с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада. Также, предварительно, в машине около гостиницы нашли оружие.
Информации о задержаниях в отеле нет. Во время обыска всех посетителей положили лицом в пол.
Ранее силовики ворвались в клуб «Арма» (бывший «Мутабор») в Москве. Они обыскивали посетителей.