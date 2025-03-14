Возгорание в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в гаражном кооперативе на северо-востоке столицы. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в пятницу днем по адресу: Москва, ул. Плещеева, дом №14А. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что произошло возгорание гаражей между Московским финансово-юридическим университетом и школой №6.

Площадь пожара составляла около 100 кв. м. В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Городские экстренные службы продолжают работу на месте возгорания.