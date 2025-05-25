сегодня в 18:23

Возбуждено уголовное дело из-за крупного пожара в ТЦ в Королеве

Следователь возбудил уголовное дело по факту пожара, который произошел в воскресенье в торговом центре в Королеве, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

Уголовное дело завели по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 1 статьи 219 УК РФ).

Предварительно, причиной пожара в ТЦ могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Все люди были оперативно эвакуированы из горящего здания.

После того как возгорание потушат, следователи и криминалисты осмотрят место происшествия, будут устанавливать все обстоятельства инцидента.

Ранее ТЦ «Пионер» загорелся в Королеве. Из здания валит густой черный дым. Там горят стройматериалы на втором этаже. Предварительно, пострадавших нет.