МЧС: в крупном пожаре в ТЦ в Королеве никто не пострадал Происшествия сегодня в 16:53

Пожарные тушат крупное возгорание на улице Дзержинского в Королеве, предварительно, пострадавших в этом ЧП нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее ТЦ «Пионер» загорелся в Королеве. Из здания валит густой черный дым. Там горят стройматериалы на втором этаже. Дальнейшая информация по данному происшествию уточняется. Ранее неизвестные подожгли отдел полиции на улице Кораблестроителей в Петербурге. Они кинули в окно бутылку с зажигательной смесью.