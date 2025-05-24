Неизвестные подожгли отдел полиции в Петербурге

Вечером в пятницу неизвестные подожгли отдел полиции на Васильевском острове в Петербурге, сообщает « 78.ru» .

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По предварительной информации, злоумышленники кинули в окно бутылку с зажигательной смесью.

Сотрудники полиции потушили огонь до приезда пожарных. Отмечается, что у отдела работают оперативные службы, на место также выехали следователи.

Ранее в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. кв. м.