Неизвестные подожгли отдел полиции в Петербурге
Вечером в пятницу неизвестные подожгли отдел полиции на Васильевском острове в Петербурге, сообщает «78.ru».
Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По предварительной информации, злоумышленники кинули в окно бутылку с зажигательной смесью.
Сотрудники полиции потушили огонь до приезда пожарных. Отмечается, что у отдела работают оперативные службы, на место также выехали следователи.
Ранее в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. кв. м.