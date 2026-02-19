Mash: устроивший поножовщину под Пермью мальчик заявил маме, что хочет в колонию

Семиклассник, серьезно ранивший сверстника ножом в школе Пермского края, живет с матерью и отчимом, которые его «воспитывают силой». Об этом рассказал его биологический отец, сообщает Baza .

В четверг утром подросток несколько раз ударил ножом другого ученика прямо в стенах школы. Учителя смогли отобрать у него оружие. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

О жестоком воспитании рассказал отец школьника, который с ним вместе не проживает. Он узнал о произошедшем от журналистов.

При этом нападавшего называют агрессивным и характеризуют как «местного задиру», который живет «по понятиям».

Как сообщает Mash, перед случившимся подросток отправил матери сообщение. Он признался, что не желает жить в таких семейных условиях и выбирает отправиться в колонию.

При этом нападавший и пострадавший раньше сидели за одной партой в школе.

