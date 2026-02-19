«Воспитывают силой»: отец — о жизни школьника, устроившего резню под Пермью
Семиклассник, серьезно ранивший сверстника ножом в школе Пермского края, живет с матерью и отчимом, которые его «воспитывают силой». Об этом рассказал его биологический отец, сообщает Baza.
В четверг утром подросток несколько раз ударил ножом другого ученика прямо в стенах школы. Учителя смогли отобрать у него оружие. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
О жестоком воспитании рассказал отец школьника, который с ним вместе не проживает. Он узнал о произошедшем от журналистов.
При этом нападавшего называют агрессивным и характеризуют как «местного задиру», который живет «по понятиям».
Как сообщает Mash, перед случившимся подросток отправил матери сообщение. Он признался, что не желает жить в таких семейных условиях и выбирает отправиться в колонию.
При этом нападавший и пострадавший раньше сидели за одной партой в школе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.