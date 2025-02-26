Военный самолет разбился в Судане

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Военный самолет потерпел крушение в суданском Омдурмане. В результате происшествия погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Alrakoba.

Самолет разбился из-за технической неисправности. Известно, что воздушное судно принадлежало суданской армии.

Отмечается, что самолет упал спустя несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.

Ранее в США чуть не произошло столкновения пассажирского самолета американской авиакомпании Southwest Airlines с частным самолетом.