В Чикаго чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты

В США чуть не произошло столкновения пассажирского самолета американской авиакомпании Southwest Airlines с частным самолетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел при заходе на посадку в Чикагском международном аэропорту Мидуэй.

В итоге рейс 2504 благополучно приземлился, совершив предупредительный маневр для избежания «возможного столкновения» с другим самолетом, выехавшим на взлетно-посадочную полосу».

Пассажирский самолет ушел на второй круг при заходе на посадку, так как частный джет, выруливший на взлетно-посадочную полосу, перегородил ему путь.

Ранее в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.