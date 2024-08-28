Военнопленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области
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Украинским солдатам приказали расстреливать мирных жителей Курской области. Заявление пленного бойца противника Дмитрия Лабунского публикует ТАСС.
Такой приказ киевские власти дали своим солдатам на случай, если мирные жители Курской области будут оказывать сопротивление. Видеозапись предоставили в Минобороны России.
Украинские войска предпринимают попытку вторжения в Россию с 6 августа. ВСУ хотели запугать россиян, но их действия привели лишь к тому, что Сумская область оказалась в бедственном положении после военной авантюры. По региону соседней страны теперь постоянно наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки ВС РФ нанесли серьезное поражение противнику в Курской области. Подразделение уничтожило большое количество украинской пехоты и несколько единиц техники.