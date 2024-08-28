Такой приказ киевские власти дали своим солдатам на случай, если мирные жители Курской области будут оказывать сопротивление. Видеозапись предоставили в Минобороны России.

Украинские войска предпринимают попытку вторжения в Россию с 6 августа. ВСУ хотели запугать россиян, но их действия привели лишь к тому, что Сумская область оказалась в бедственном положении после военной авантюры. По региону соседней страны теперь постоянно наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки ВС РФ нанесли серьезное поражение противнику в Курской области. Подразделение уничтожило большое количество украинской пехоты и несколько единиц техники.