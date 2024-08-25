Уроженка города Глухова в Сумской области недовольна тем, что украинский регион оказался в бедственном положении после атаки ВСУ на курское приграничье. Киевские власти замалчивают проблемы своих граждан, сообщает в Telegram-канале издание соседнего государства «Страна» , публикующее обращение жительницы региона.

Девушка пожаловалась на то, что в украинских СМИ обсуждается только Курская область. При этом власти забыли о своих гражданах в сумском приграничье. По региону постоянно наносят удары беспилотниками, авиационными бомбами и ракетами. Атаки усилились после попытки вторжения Украины на территорию РФ.

Уроженка Глухова отметила, что ей страшно выходить на улицу. При этом жители Сумской области не могут выехать из региона подальше от госграницы с РФ, поскольку эвакуацию никто не объявлял.

По мнению девушки, киевские власти не считают Сумскую область нужной. В противном случае, они бы поднимали вопрос об обстреле региона в СМИ. В комментариях к публикации пользователи написали, что так же дела обстоят и в столице, Сумах.

Ранее президент соседнего государства Владимир Зеленский угрожал России и ее жителям. Он делал это в обращении, снятом в месте нападения ВСУ на Курскую область.