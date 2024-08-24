«Страна»: Зеленский угрожал РФ в обращении с места нападения на Курскую область
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский снял провокационное обращение в День независимости своей страны. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна».
На записи Зеленский выступает рядом с рекой Псел Сумской области. Именно с этой точки, предположительно, началась попытка вторжения ВСУ в Курскую область.
В обращении украинский президент начал угрожать жителям РФ. Он отметил, что россияне якобы «получат горя» на своей земле.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об освобождении населенного пункта в Курской области от ВСУ. В нем проводится зачистка.