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«Страна»: Зеленский угрожал РФ в обращении с места нападения на Курскую область

Украинский президент Владимир Зеленский снял провокационное обращение в День независимости своей страны. Видео опубликовано в Telegram-канале издания « Страна ».

На записи Зеленский выступает рядом с рекой Псел Сумской области. Именно с этой точки, предположительно, началась попытка вторжения ВСУ в Курскую область.

В обращении украинский президент начал угрожать жителям РФ. Он отметил, что россияне якобы «получат горя» на своей земле.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об освобождении населенного пункта в Курской области от ВСУ. В нем проводится зачистка.