Алаудинов: ВСУ нанесено серьезное поражение в Курской области

Спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожил две боевые машины и большое количество военнослужащих ВСУ, сообщил глава подразделения Апты Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал Алаудинов в видеообращении.

Он уточнил, что за сутки «Ахамат» сжег две единицы техники ВСУ и уничтожил «очень большое» количество пехоты.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские силы в Курской области освободили от ВСУ Нижнюю Паровую и Нечаев.