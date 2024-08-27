Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области
В Курской области освободили от ВСУ Нижнюю Паровую и Нечаев
Российские силы в Курской области освободили от ВСУ Нижнюю Паровую и Нечаев, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев», — сказал генерал-майор в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на этом участке фронта уничтожены два БМП и три автомобиля противника.
Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы захватили в плен группу украинских военнослужащих, напавших на Курскую область.