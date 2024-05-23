«Военное дело»: ВС РФ уничтожили поезд с военной техникой ВСУ под Харьковом

В четверг утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о прозвучавших в городе взрывах. Всего их было насчитано около 10. Градоначальник подчеркнул, что один из ударов попал по объекту транспортной инфраструктуры, а другой — в объект ЖКХ.

На территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Российская армия после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года наносит точечные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом жилые дома и социальная инфраструктура атакам ВС РФ не подвергаются.