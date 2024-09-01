Военком Преображенского района Москвы ставил призывникам диагнозы за деньги

ТАСС: военкома одного из районов Москвы и его подчиненного обвиняют во взятке

Главу военкомата Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, и одного из его сотрудников Игоря Титовца, обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Сотрудники органов следствия знают, как минимум, о трех таких эпизодах. Им известно, что с ноября 2022 по июнь 2023 Титовец и Тригилев, предположительно, сотрудничали вместе с доктором-терапевтом. За деньги они могли поставить трем призывникам диагнозы, которые освободили тех от прохождения срочной службы.

О преступной схеме сотрудникам правоохранительных органов стало известно благодаря свидетельству врача-терапевта. Она дала показания на Титовца и Тригилева после того, как подписала соглашение о работе со следствием.

Ранее в Москве суд на два месяца арестовал двух сотрудников ГАИ за взятки. На время расследования их отстранили от исполнения служебных обязанностей.