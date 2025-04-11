Водитель, похожий на Трампа, задавил собаку в Приморском крае

Водитель внедорожника, который внешне отдаленно напоминает президента США Дональда Трампа, специально наехал на собаку в Находке Приморского края, сообщает «112» .

Инцидент произошел в районе улицы Еловой. Мужчина приезжал сюда на авторазбор.

В этом же районе жил пес по кличке Черныш. Он охранял бизнес хозяев. Когда мужчина сел в авто и собрался уезжать, собака стала лаять и бросаться на внедорожник.

Судя по опубликованным кадрам видеонаблюдения, водитель намеренно решил наехать на пса, который бежал в этот момент рядом. Совершив маневр влево и задавив собаку, мужчина на внедорожнике скрылся.

Черныш погиб. Сейчас хозяева ищут водителя, задавившего их питомца.

Ранее живодеры взорвали у собаки во рту петарду в Северной Осетии. У пса пробита челюсть, также он не может двигать языком.