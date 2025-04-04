Живодеры взорвали у собаки во рту петарду в Северной Осетии

Неизвестные живодеры серьезно травмировали собаку, взорвав у нее во рту петарду. Инцидент произошел в Северной Осетии, сообщает РЕН ТВ .

Животное получило тяжелейшие травмы. У собаки пробита челюсть, также пес не может двигать языком.

Решается вопрос об отправке собаки на лечение в Москву.

По одной из версий, над собакой могли издеваться дети, которые игрались с петардами.

Ранее мужчина выбросил кота из окна квартиры на 4 этаже на севере Москвы. При этом происходящее живодер снимал на видеокамеру.