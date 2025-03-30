Мужчина выбросил кота из окна квартиры на 4 этаже на севере Москвы
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Прокуратура держит на контроле ход доследственной проверки и решение о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно, москвич выбросил кота из окна квартиры на 4-м этаже жилого дома на улице 2-я Марьина Роща. При этом происходящее живодер снимал на видеокамеру.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств жестокого обращения с домашним животным.
По данным Baza, живодером оказался блогер-художник Иван Namer, участник коллектива a.d.e.d.
Ранее в Туапсе черный Mercedes переехал трех щенков и скрылся. Мотивы поступка водителя неизвестны.