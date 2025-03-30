Мужчина выбросил кота из окна квартиры на 4 этаже на севере Москвы Происшествия 30 марта 2025 15:12 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Прокуратура держит на контроле ход доследственной проверки и решение о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.