В Туапсе водитель Mercedes переехал трех щенков и скрылся
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Водитель Mercedes в Туапсе переехал трех щенков. Собаки спокойно лежали на асфальте, когда по ним проехался черный автомобиль, сообщает Baza.
Мотивы поступка водителя неизвестны. После совершенного он спокойно поехал дальше. По предварительным данным, один из щенков умер.
Полиция разыскивает владельца собак и злополучного Mercedes. Последнему грозит уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее стало известно, что Бутырская межрайонная прокуратура проверит зону «Терапия пушистиками» в столичном торговом центре «РИО». По словам посетителей, щенки мальтипу, с которыми играют дети, пахнут мочой и фекалиями.