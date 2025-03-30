В Туапсе водитель Mercedes переехал трех щенков и скрылся

Водитель Mercedes в Туапсе переехал трех щенков. Собаки спокойно лежали на асфальте, когда по ним проехался черный автомобиль, сообщает Baza .

Мотивы поступка водителя неизвестны. После совершенного он спокойно поехал дальше. По предварительным данным, один из щенков умер.

Полиция разыскивает владельца собак и злополучного Mercedes. Последнему грозит уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее стало известно, что Бутырская межрайонная прокуратура проверит зону «Терапия пушистиками» в столичном торговом центре «РИО». По словам посетителей, щенки мальтипу, с которыми играют дети, пахнут мочой и фекалиями.