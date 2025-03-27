Пахнут мочой и фекалиями: в Москве проверят зону терапии со щенками для детей

После проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По словам очевидцев, в зоне терапии в ТЦ дети с утра и до вечера играют со щенками. При этом документов на животных и информации о прививках нет. В туалет собаки ходят там, где им захочется, а потом дети вымазываются в моче и фекалиях. При этом воды в свободном доступе нет.

Администрация торгового центра уверяет, что в зоне работает профессиональный кинолог. Собаки отдыхают, для этого у них есть специально отведенные часы. Более того, в ТЦ отметили, что могут предъявить документы на любого щенка.