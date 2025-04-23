Во Владимирской области из-за возгорания боеприпасов увеличили силы МЧС

На территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области из-за возгорания боеприпасов была увеличена группировка сил и средств МЧС, сообщает РИА Новости .

В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России.

«Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена», — рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Купин.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 22 апреля прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, происшествие случилось вблизи воинской части. После взрыва над местом ЧП в небо поднялся столб густого едкого дыма. Местные власти организовали эвакуацию жителей семи населенных пунктов.

Позднее в Минобороны России назвали точную причину случившегося. Оказалось, что взорвались боеприпасы из-за пожара внутри части. Все обстоятельства случившегося расследуются.