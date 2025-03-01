Во Флориде рыбак поймал акулу, упал на нее и едва не погиб в пасти хищницы

В Сети распространился ролик из Флориды, где рыбак поймал акулу, пытался ее вытянуть из воды, но в итоге рухнул на хищницу и едва не стал ее жертвой, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что происходящее снимал друг рыбака, который пытался поймать акулу. В какой-то момент мужчина в белых кроксах поскользнулся на камне у кромки воды и упал сверху на акулу. На кадрах видно, как хищница мотнула хвостом и попыталась атаковать рыбака, но тот успел выбраться на берег, потеряв лишь обувь.

В итоге мужчина отделался легким испугом. Акула сумела избавиться от лески и уплыла.

Опубликованный в Сети видеоролик набрал три миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что в Австралии погиб рыбак, который участвовал в любительской ловле акул. Одна из хищниц попалась в его сети, но в итоге сумела утащить мужчину за собой в глубину. Участника соревнований спасти не удалось.