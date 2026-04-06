Внук убил деда ради отложенных на похороны денег в Ростовской области

В Ростовской области внук убил 73-летнего деда. При этом он похитил его деньги, сообщает Telegram-канал « РОСТОВ ПАПА РОСТОВ-НА-ДОНУ ».

Пенсионер откладывал средства на похороны, чтобы не быть обузой семье. Также он помогал безработному внуку, но давал деньги только на нужные дела.

Однажды ночью внук пришел к нему пьяным вместе с приятелем. Дед пригрозил позвонить матери. Тогда парень ушел, но вскоре вернулся с другом.

Приятели выбили окно, избили пенсионера, забрали 400 тысяч рублей, а затем добили родственника, чтобы он не рассказал о случившемся. Улики пытались сжечь, однако спичка потухла.

После убийства парни поехали в гипермаркет и в массажный салон. Вдобавок внук убитого предлагал девушке съездить на курорт.

В результате суд назначил приятелям 17 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

