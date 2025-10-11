Вновь без результата: как ищут пропавшую в красноярской тайге семью

В МЧС отчитались о продолжении поиска пропавшей семьи под Красноярском

В Красноярском крае продолжают искать пропавшую семью Усольцевых. За сутки в Партизанском районе было проведено обследование 36 кв. км леса и 284,2 км лесных дорог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Вертолеты при поиске не использовались. Проведенные работы результата не принесли.

11 октября поиски продолжат. На место прибыли 60 волонтеров. Они уже помогают искать Усольцевых.

10 октября спасатели дошли до места, где в последний раз фиксировался сигнал смартфона отца семейства. Его заметили в Сети тогда же, когда Усольцевы пропали — 28 сентября. В месте, где телефон в последний раз выходил на связь, была непростая для путешествий местность. Вокруг находились валуны и много снега.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября. Мужчина, женщина и пятилетняя дочь пропали неподалеку от Минской петли. Семья пошла в туристический поход 28 сентября и шла по маршруту к горе Буратинка. С тех пор путешественники не связались с родственниками.

