Спасатели нашли место, где в последний раз работал телефон пропавших Усольцевых
Фото - © МЧС Красноярского края
Спасатели добрались до места, где зафиксировали последний сигнал смартфона отца семейства Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Мобильник был в Сети в день исчезновения семьи — вечером 28 сентября, сообщает RT.
В последний раз телефон подавал сигнал в сложной местности с валунами и обилием снега.
На поиски пропавшей семьи отправляли шесть групп спасателей с собаками, но из-за труднодоступности поисковиков пришлось выводить обратно с помощью дронов. Усольцевых продолжают искать.
Несчастный случай — основная версия случившегося с пропавшей семьей, заявляли в правоохранительных органах. Версии о том, что исчезновение Усольцевых может носить криминальный характер, не рассматриваются.
Источники журналистов добавляли, что шансов найти пропавших живыми практически нет.
Ранее заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный рассказывал, в истории с исчезновением Усольцевых очень много вопросов и непонятных вещей.
