сегодня в 12:43

Спасатели нашли место, где в последний раз работал телефон пропавших Усольцевых

Спасатели добрались до места, где зафиксировали последний сигнал смартфона отца семейства Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Мобильник был в Сети в день исчезновения семьи — вечером 28 сентября, сообщает RT .

В последний раз телефон подавал сигнал в сложной местности с валунами и обилием снега.

На поиски пропавшей семьи отправляли шесть групп спасателей с собаками, но из-за труднодоступности поисковиков пришлось выводить обратно с помощью дронов. Усольцевых продолжают искать.

Несчастный случай — основная версия случившегося с пропавшей семьей, заявляли в правоохранительных органах. Версии о том, что исчезновение Усольцевых может носить криминальный характер, не рассматриваются.

Источники журналистов добавляли, что шансов найти пропавших живыми практически нет.

Ранее заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный рассказывал, в истории с исчезновением Усольцевых очень много вопросов и непонятных вещей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.