Вместо подготовки к ЕГЭ репетитор занимался со школьницей сексом в Петербурге

Калининский районный суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу Борислава Б. Он, предположительно, занимался сексом с несовершеннолетней, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 135 («Развратные действия») и части 3 статьи 134 Уголовного кодекса России («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

По данным следствия, репетитор знал, благодаря знакомству и личному общению, что несовершеннолетняя достигла 12 лет, но не достигла 14-ти. Несмотря на это, с 1 июня 2022 до 28 февраля 2023 года по месту своего жительства и в иных неустановленных местах в Петербурге, предположительно, совершил с девушкой развратные действия. Еще он неоднократно вступал с ней в половые сношения.

29 января 2026 года Борислава Б. задержали. Ему предъявили обвинение. Мужчина вину не признал. Его заключили под стражу до 28 марта.

По данным «Фонтанки», мужчина проводит индивидуальные и групповые экскурсии. Еще он готовит учеников к ЕГЭ по истории.

