Вместе с Федорчаком погибли оператор «Звезды» Панов и водитель Сиркели

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб не только корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, но и его коллега с телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель журналистов Александр Сиркели, пишет РБК .

Александр Сиркели, выполнявший обязанности водителя, и Андрей Панов, работавший оператором на телеканале «Звезда», стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Предварительно известно, что гражданское транспортное средство с сотрудниками СМИ подверглось атаке с использованием системы HIMARS. В момент трагедии журналисты проводили съемки совместно с Александром Федорчаком.

Ранее сообщалось, что офис генсека ООН отреагировал на новость о гибели российского журналиста Федорчака, заявив, что это убийство нужно расследовать.