Власти Казахстана: 9 россиян выжили, 7 погибли при авиакатастрофе в Актау

На борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувшего в Актау, было 16 граждан РФ. Девять из них выжили, остальные — погибли, сообщает ТАСС .

О количестве пострадавших рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. По его словам, в самолете, совершавшем рейс из Баку в Грозный, летели 16 россиян. Семь человек погибли, девять сейчас находятся в больнице.

Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира. Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что при авиакатастрофе погибли 38 человек. 29 человек госпитализированы. Среди них граждане Азербайджана, Кыргызстана и России.

Утром 25 декабря лайнер компании Azerbaijan Airlines рухнул в Актау в Казахстане. Ранее было опубликовано видео из салона самолета за минуты до падения. Судя по кадрам, люди волновались и молились.