Опубликовано видео из салона самолета Баку — Грозный за минуты до падения

Пассажир самолета Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines записал видео того, как складывалась обстановка в салоне лайнера за минуты до авиакатастрофы. Судя по кадрам, люди волновались и молились, сообщает «112» .

Один из пассажиров, Субхон Рахимов, понял, что с самолетом что-то не так. Он записал видео и отправил его своей жене. В кадре видно, что над некоторыми местами уже выпали кислородные маски.

Люди сильно волновались. Началась паника, на видео слышны крики. Некоторые пассажиры стали молиться.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау в Казахстане. Погибли как минимум 10 человек. Всего выжило 32 человека, среди них один из бортпроводников.

По предварительным данным, на борту взорвался кислородный баллон. Затем отказали системы управления. Самолет рухнул, когда лететь до аэропорта Актау оставалось менее 3 минут.