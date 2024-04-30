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Власти Харькова заявили о взрывах в городе

По территории Харькова утром во вторник наносятся удары, жителям рекомендуется спрятаться в укрытия, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале .

27 апреля серия взрывов прозвучала в Харькове. Как отметил мэр города Игорь Терехов, удары были нанесены корректируемыми авиабомбами.

Также 29 апреля ВС РФ ударили по ж/д станции Боровая в Харьковской области. Там был логоцентр, распределяющий технику, боеприпасы и личный состав украинской армии.

Ранее глава администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, что ряд сел в Харьковской области, освобожденных российскими бойцами, опустел из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.