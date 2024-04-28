Капленко: несколько сел под Харьковом опустели из-за ударов ВСУ

Несколько сел в Харьковской области, которые были освобождены ВС РФ опустели на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны киевских боевиков, заявил глава администрации Купянского района Александр Капленко в беседе с РИА Новости .

«Вот выехали все люди… Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села… И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?» — сказал он.

Также глава администрации добавил, что оставшимся гражданам оказывается максимальная помощь. При этом продолжается эвакуация людей, получивших ранения или просто желающих уехать из региона.

«Сейчас у нас самая главная задача — дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут», — добавил Капленко.

В частности, речь, по его словам, идет о селах Тополи, Неждановка и Петровка.

Ранее ВС РФ ударили по судостроительному заводу в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками ВСУ. В первом объекте жили и тренировались морпехи. Там же собирались беспилотники.