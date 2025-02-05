Владельца ГК «Настюша», похитившего деньги дольщиков, обвинили в мошенничестве

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, похитившего деньги дольщиков ЖК «Царицыно», сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

По данным следствия, обвиняемый в качестве инвестора направил собственные, заемные и привлеченные средства на реализацию проекта, в том числе включающего строительство ЖК «Цырицыно» и объектов социнфраструктуры.

Пинкевич организовал заключение договоров с физлицами о заключении в будущем договора купли-продажи, заранее зная, что обязательства по нему не будут исполнены. Он сделал это, чтобы похитить деньги дольщиков.

Для реализации своего плана обвиняемый организовал преступную группу. Похищать средства дольщиков ему помогали соучастники. В результате были похищены деньги 486 граждан. Общий ущерб составил 2,6 млрд рублей.

Всем фигурантам преступления были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном орггруппой. Дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы.

Ранее экс-профессора академии Минобороны РФ обвинили в мошенничестве. Он похитил бюджетные деньги из зарплаты более 150 фиктивно трудоустроенных человек.